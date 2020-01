Cláudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello, estrearam em Lisboa esta quarta-feira, dia 23, o espetáculo 'ConSerto Para Dois'.

No rescaldo desta grande estreia, a atriz brasileira usou as suas redes sociais para fazer um balanço desta noite especial e acabou por revelar que se emocionou com o carinho que recebeu por parte do público português.

"Obrigado, Lisboa!!! O nosso primeiro dia de 'ConSerto Para Dois' foi um sucesso, casa lotada, público impecável. Fiquei emocionada gente, obrigada, obrigada, obrigada... A digressão está só a começar", declarou a artista nas redes sociais.

Leia Também: Cláudia Raia regressa ao 'Programa da Cristina', agora com o marido