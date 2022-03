Cláudia Raia deu uma entrevista ao podcast PODDELAS, onde matou a curiosidade dos fãs sobre como é enquanto sogra. Mãe de Enzo, de 24 anos, e de Sophia, de 19, a atriz diz que gosta de "acolher" os genros e noras.

"Eu acho que sou uma boa sogra. Não tem como competir. É uma maluquice competir com a mulher do filho. Não tem como, eu sou mãe dele. Uma mulher, uma esposa, uma namorada... é completamente diferente a relação", começou por dizer.

"É claro que estou sempre de olho porque mãe sente tudo. Quando implicas, tem ali alguma coisa que vais ver dois passos à frente. Dou-me muito bem com as minhas noras e os meus genros. O Enzo, neste momento, não está a namorar. Mas a Sophia namora com o Felipe, que é uma graça de menino, por quem sou apaixonada. Eu tenho muita confiança e muita certeza de que ele cuida dela. É um menino de ouro", acrescentou.

"Sou amorosa, gosto de acolher. Gosto da casa cheia. A minha casa está sempre lotada de gente, toda a gente almoça, toda a gente janta. Sou italiana, do lado do pai e da mãe, só tenho um avô português", rematou.

