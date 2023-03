Cláudia Raia tem aproveitado todos os momentos possíveis com o bebé Luca, o seu terceiro filho que nasceu no passado mês de fevereiro. Ainda esta quinta-feira, a mamã aproveitou o bom tempo para ir passear com o menino.

O Instagram tem sido o lugar onde a atriz partilha com os fãs esta nova fase da sua vida, e hoje, dia 30 de março, voltou a destacar novas imagens.

"Dia de passear com a mamã", escreveu na legenda de duas carinhosas fotografias em que aparece na companhia do pequeno Luca.

As reações a estas novas imagens não tardaram a chegar. "Um príncipe e a sua rainha", pode ler-se entre os comentários.

De recordar que o bebé Luca é fruto do casamento de Cláudia Raia com Jarbas Homem de Mello. A atriz, de 56 anos, é também mãe de Enzo, de 25 anos, e de Sophia, de 20, do casamento anterior com Edson Celulari.

