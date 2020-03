Cláudia Raia juntou-se às dezenas de figuras públicas que recorreram às redes sociais para deixar uma mensagem aos fãs perante a pandemia de Covid-19.

Preocupada com o que está a acontecer no mundo por causa do novo coronavírus, a atriz mostrou aos que a seguem no Instagram que tem aproveitado para estar com os filhos.

"A situação é séria, temos todos que ficar em casa, proteger-nos o máximo do que está a acontecer e respeitar o próximo! O meu jeito de passar por esta situação é ficar agarrada com os meus filhotes em casa, e você? como está a passar por isto?", escreveu a artista na legenda de uma fotografia onde aparece na companhia de Enzo Celulari, de 22 anos, e SophiaRaia, de 17.

Recorde-se que os filhos de Cláudia Raia são fruto do casamento com Edson Celulari, que chegou ao fim em 2010. Atualmente a atriz mantém uma relação com Jarbas Homem de Mello.

