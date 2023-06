Cláudia Nayara esteve à conversa com Flávio Furtado na noite desta segunda-feira, dia 19 de junho, no 'TVI Extra' e a dada altura o apresentador disse: "Fico à espera da lista com os nomes daqueles famosos que te compraram malas chiques".

"Eu posso dizer. A Elma comprou-me", respondeu desde logo Cláudia Nayara.

No entanto, tal informação foi rapidamente desmentida por Elma Aveiro. Depois do intervalo do programa, Flávio Furtado partilhou que recebeu uma mensagem de Elma a desmentir tudo.

"A Elma garante que nunca usou contrafação e muito menos comprada a Cláudia Nayara. Parece que foi uma brincadeira da Cláudia, mas fica aqui a justificação em nome da Elma", começou por explicar o apresentador.

"Há brincadeiras que não se devem ter, sobretudo, quando há um processo a decorrer contra a Cláudia e quando todos sabemos que é igualmente errado usar-se contrafação. A Elma já se justificou, obviamente que ficou um bocadinho triste, mas não passa de uma brincadeira. E tudo se resolve com uma conversa e um pedido de desculpa. Tenho a certeza que a Cláudia Nayara vai fazer um pedido de desculpas, até porque deve manter em sigilo, como em todas as aéreas profissionais, quem são os seus clientes", rematou Flávio Furtado.

