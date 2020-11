Depois de ter começado esta quinta-feira a celebrar o aniversário do filho mais velho no Instagram, Cláudia Borges terminou o dia a mostrar os festejos da data.

Por causa da pandemia, a apresentadora celebrou este dia especial apenas com os filhos e o companheiro, como mostrou aos fãs.

"Foi literalmente, a nossa festa! Dez anos, no ano mais esquizofrénico das nossas vidas! Não teve a família e os amigos para cantar os parabéns, mas estamos todos juntos, e com saúde e isso é o mais importante! E vá, teve um bolo surpresa quase antes de dormir, que o deixou com aquele brilho nos olhos", escreveu na legenda das imagens que partilhou na rede social e que destacam os festejos do aniversário do pequeno Rodrigo.

