"Estes têm sido dias difíceis entre o foco necessário à preparação dos debates presidenciais e a tristeza profunda por ter perdido uma companheira de 11 anos": foi desta forma que Clara de Sousa começou por partilhar com os seguidores do Instagram a dura perda da sua cadela, Urfi.

"Companheira, meiga, inteligente. Alfa. Sempre com aquele sorriso típico dos Samoiedo. Mas a doença levou a melhor sobre a tua força que tanto resistiu nesta luta tão desigual", nota.

Entretanto conta como foram os últimos dias de vida de Urfi. "O Kiko já percebeu. Todos os dias chora e geme baixinho. De dia e de noite. E eu choro com ele e dou-lhe mimo, mas ele já percebeu que a companheira de sempre não volta. Ele cheira-me como nunca o fez, à procura do teu cheiro, que já não encontra. Porque me viu a tratar de ti nestes dias, a mudar-te a fralda, a limpar-te, alimentar-te, a levar-te ao colo porque já não tinhas forças para andar. A dizer a mim mesma que não tinha coragem para te deixar partir".

"Repetiam-me que seria um ato de amor, mas nem por isso ficou mais fácil. Hoje não consigo estar onde estás ainda. Não tenho forças para tanto", completa.

