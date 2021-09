Stuart Mitchell era um amante de música que não iria estra presente do Festival Creamfields. No entanto, uma vez que morreu no passado mês de julho, a família acabou por vender os bilhetes para ajudar nas despesas do funeral.

Ryan e Liam Millen compraram os bilhetes e foram surpreendidos com um pedido único: que as cinzas de Stuart fosse espalhadas no local para que ele pudesse ir uma última vez ao evento.

Após a compra, o pai de Stuart Mitchell enviou-lhes uma pequena quantidade de cinzas e uma carta.

"Ficaria muito grato que pudessem espalhar em algum lugar em Creamfields, para que ele fosse lá uma última vez ", dizia a carta.

Ryan decidiu fazer do fim de semana do festival uma celebração da vida de Mitchell e fez uma enorme faixa com uma foto de Stuart com o filho. "Esta última dança é para ti, amigo", podia ler-se na faixa.

Segundo a BBC, Ryan contactou a organização do festival para que essa mesma faixa chegasse até ao palco principal. Além de terem conseguido levar a faixa ao palco, foram autorizados a espalhar as cinzas pelo local.

Mas a verdadeira surpresa chegou quando os organizadores sugeriram disparar as cinzas num canhão de confetti durante o concerto de Tiësto, que foi quem encerrou o festival.

Para Ryan Millen, esta foi "uma homenagem inesquecível a alguém que partiu desta terra cedo demais".

Os familiares também ficaram surpreendidos quando os organizadores sugeriram atirar as cinzas durante o espetáculo de Tiësto.

A irmã de Mitchell, Laura, destacou que tal gesto foi "incrível", recordando que o familiar era uma pessoa "engraçada com muito amor".

Stuart Mitchell colocou um ponto final na sua vida e deixou um filho de três anos.

---

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

