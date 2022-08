Cintia Dicker voltou a dar aos fãs um vislumbre desta nova fase da sua vida. Grávida pela primeira vez, a modelo publicou na stories da sua página de Instagram um vídeo onde mostra a já grande 'barriguinha'.

"Porque ler dá tanto sono, não é?", escreveu junto das imagens que pode ver na galeria, e onde aparece a descansar.

De recordar que apesar de este ser o primeiro filho em comum com Pedro Scooby, o surfista já é pai de três crianças, Dom, de dez anos, Bem e Liz, de sete, fruto do casamento anterior com Luana Piovani.

