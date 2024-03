António-Pedro Vasconcelos morreu aos 84 anos e a notícia foi conhecida esta quarta-feira, dia 6 de março. A família emitiu um comunicado no qual lamenta a perda, reação que se estendeu depois a mais figuras públicas.

Fernanda Serrano foi uma das primeiras pessoas a manifestar-se nas redes sociais. A atriz começou por dizer que a publicação que agora faz é uma "daquelas que não queremos fazer", ainda que impreterível pelo facto de António ser um "mentor".

"Com ele aprendemos, crescemos, trabalhámos, sonhámos, rimos e discutimos projectos felizes e completos. Quero deixar aqui o meu muito obrigada por tudo o que fez e deu ao cinema português, aqui e lá fora, à cultura, ao futebol, à arte, à política, à vida de todos nós", acrescentou.

Melânia Gomes, num texto mais curto, sublinha que "o cinema português perdeu hoje um grande mestre", ainda que a sua obra seja "eterna".

Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, deixou no Instagram uma fotografia a preto e branco do cineasta e na legenda escreveu: "Para mim o António-Pedro Vasconcelos andava sempre de chapéu. Chegava sempre de chapéu. Mas não vinha do passado, vinha do futuro. Aparecia sempre a falar do novo. Do que queria fazer, do que devíamos fazer. Não por ele, mas pelo cinema, pelo país e, uma ou outra vez, pelo Benfica".

De seguida, o jornalista acrescentou: "Reinventou-se sempre. Cruzou gerações, encontrou talento, deixou sabedoria e ouviu os mais novos. Era mesmo um homem sábio, que é um pouco mais do que aquilo a que chamamos 'um homem de cultura'. E era um homem que amava o cinema e a liberdade". Por fim, Nuno deixou "um beijo à Teresa [segunda mulher de António] e à Patrícia [filha do artista]".

Sofia Grillo admitiu que se emocionou muito ao saber da notícia e que nesse momento foi "ao passado" para recordar os momentos que viveu com António. "A sua partida deixa um vazio insubstituível no cinema e no mundo da cultura. O seu legado será eterno. Adeus e obrigada, querido Mestre", completou.

José Mata diz que "António-Pedro Vasconcelos é um nome incontornável da nossa cultura e do nosso cinema" e que guarda "a forma especial de contar histórias" que o cineasta tinha. "Felicidade a minha por nos termos cruzado. Obrigado por tanto. Os meus sentimentos e um beijinho muito especial à família", rematou.

Noémia Costa e Alexandra Lencastre também já reagiram e foram ambas mais contidas. A primeira disse apenas o amor de António pela sétima arte "fala por si", enquanto que a segunda publicou somente uma fotografia do realizador.

