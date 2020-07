A família da modelo Cindy Crawford esteve em festa, esta quinta-feira. O filho, Presley Gerber, fruto do casamento com Rande Gerber, completou 21 anos. Uma data que os pais fizeram questão de assinalar no Instagram.

Crawford, de 54 anos, partilhou uma fotografia antiga na rede social onde surge com o filho, na praia. "Feliz 21.º aniversário, Presley Gerber", começou por escrever, destacando de seguida como o tempo passou rápido.

"Tão grata pelo tempo que passamos juntos nos últimos meses", acrescentou, mostrando-se ainda orgulhosa do seu rapaz. "Entusiasmada para ver o que vem a seguir", rematou.

Por sua vez, Rande também assinalou o aniversário do filho com uma foto da infância do mesmo e duas da adolescência, partilhadas nas stories da sua página de Instagram. Veja na galeria.

