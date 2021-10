Ciara manteve-se sempre ao lado do companheiro, Russell Wilson, que foi operado após ter-se magoado num dedo na passada sexta-feira.

No Instagram, a artista publicou uma fotografia onde aparece na companhia do jogador de futebol americano, no hospital.

"És o homem mais forte que conheço. Sempre dedicado e comprometido em fazer o que for preciso. Amo-te muito, meu doce rei. Obrigada Dr. Shin e equipa por cuidarem do meu bebé", escreveu na legenda da imagem.

