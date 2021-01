Ciara não poderia estar mais orgulhosa da sua conquista pessoal. A cantora de 35 anos emagreceu quase 13 quilos, após ter dado à luz o seu terceiro filho, o pequeno Win Harrison, em julho do ano passado.

A imprensa internacional evidencia que o seu grande objetivo era voltar o mais rapidamente possível ao corpo que tinha antes da gravidez, pelo que se esforçou ao máximo para o concretizar.

"Este caminho tem sido fácil, sem stress, livre e divertido! Especialmente conciliando a vida de mãe, a carreira, o exercício, etc!", explicou na sua conta de Instagram, evidenciando a preciosa ajuda da aplicação WW.

Recorde-se que Ciara é mãe de Sienna Princess, de três anos, fruto do atual casamento com Russell Wilson e ainda de Future Zahir, de seis anos, do anterior relacionamento com Future.

Leia Também: Rainha Isabel II recusou "pessoalmente" este pedido do príncipe Harry