Juice Wrld tinha 21 anos, Pop Smoke 20 e Lexii Alijai 21. Chynna Rogers, outra estrela da música rap em ascenção, morreu aos 25. No momento em que confirmou a notícia, John Miller, o agente da também modelo, escusou-se a revelar as causas mas, segundo a imprensa internacional, a artista, toxicodependente na adolescência, morreu de overdose. Em 2017, em entrevista ao site norte-americano Vibe, garantia estar livre da adição há já três anos.

"Eu queria deixar de ser uma estatística. Não queria que as pessoas dissessem que me tinham avisado ou que achassem que eu estava a tentar promover [as drogas] porque não era nada disso", afirmou, na altura, a protegida do rapper, compositor, produtor discográfico, ator e modelo A$AP Rocky, que em 2018 atuou no NOS Primavera Sound no Porto e que o ano passado foi a segunda confirmação para a edição de 2020 do Super Bock Super Rock no Meco.