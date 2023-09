Christina Ricci usou a sua conta no Instagram este fim de semana para falar sobre o facto de acreditar nas vítimas de abuso e que, muitas vezes, os abusadores até podem ser pessoas que admiramos, mas que isso não desculpa o facto de serem criminosos.

As declarações da atriz foram feitas após ter sido conhecida a condenação do ator Danny Masterson, que recebeu uma pena entre 30 anos a perpétua, e que após a divulgação da pena aplicada teve vários colegas atores a defendê-lo.

Nomes com Ashton Kutcher e Mila Kunis escreveram cartas que enviaram ao juiz pedindo uma pena mais leve.

O casal refere-se a Masterson como um "modelo a seguir" e alguém que sempre se afastou da "típica vida das drogas de Hollywood". Já uma carta de Kurtwood Smith - que contracenou com Masterson em 'That 70's Show' -, referia que o ator "tratou todas as mulheres [da série] com respeito".

"Às vezes, pessoas que amamos e admiramos fazem coisas horríveis. Eles podem não fazer essas coisas connosco e só sabemos como eles eram para nós, mas isso não significa que não fizeram coisas horríveis e desacreditar os abusados ​​é um crime", começou por escrever Christina Ricci.

"Pessoas que conhecemos como 'homens incríveis' podem ser predadores e abusadores. É difícil, mas temos que aceitar. Se dissermos que apoiamos as vítimas – mulheres, crianças, homens, rapazes – então devemos ser capazes de assumir esta posição. Infelizmente, conheci muitos 'homens incríveis' que foram adoráveis ​​comigo e que comprovadamente eram abusadores em privado. Eu também tive uma experiência pessoal com isso. Acreditem nas vítimas. Não é fácil falar. Não é fácil conseguir uma condenação", concluiu a atriz.

