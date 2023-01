Christina Aguilera destacou na sua página de Instagram um conjunto de imagens de bastidores, que começou com uma fotografia em que aparece em topless.

A cantora não passou despercebida na publicação que fez na rede social este fim de semana, tendo a mesma servido para promover o lançamento do álbum 'La Fuerza', que deu a conhecer há um ano.

A cantora revelou que as imagens são "alguns registos do arquivo de Aguilera".

"Um ano inteiro de 'La Fuerza'... É mais do que apenas música, são as memórias, as colaborações e tantos momentos que me deixam a sentir-me sortuda por ter partilhado com todas as mentes bonitas que estão por trás deste projeto", escreveu ainda.

