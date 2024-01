A família, amigos e colegas de Christian Oliver estão de luto. O ator morreu num acidente de avião ao lado das filhas Madita, de 10 anos, e Annik, de 12.

Além do ator e das filhas, que eram os únicos passageiros, também morreu o piloto da aeronave.

Conhecido pelos papéis em filmes como 'The Baby-Sitters Club' (de 1995), 'The Good German' (de 2006) e 'Speed ​​Racer' (de 2008), Christian Oliver está a ser homenageado nas redes sociais.

A atriz Bai Ling, por exemplo, deixou uma mensagem no Instagram. "Com lágrimas nos olhos, não consigo expressar a tristeza que senti quando o nosso Nick [Lyon, realizador] me ligou há pouco a dizer que o avião caiu e que morreste, assim como as tuas filhas e o piloto. Ele estava de férias".

"Simplesmente não consegui acreditar que era verdade, a última vez que trabalhamos juntos foi no dia 20 de dezembro de 2023, pouco antes do Natal. [...] Chorei, foi o nosso primeiro e último filme juntos, adorei trabalhar com ele", acrescentou, afirmando que o colega era "um ator corajoso e uma pessoa linda e gentil".

Por sua vez, Nick Lyon destacou: "Descansa em paz, meu amigo".

Mas antes tinha feito uma publicação onde se mostrava feliz por terem trabalhado juntos. "Este é o nosso quinto filme juntos. Eu e o Christian Oliver produzimos este, e este foi o nosso último dia de filmagens! Durante anos falamos sobre produzir um filme juntos e finalmente conseguimos. Obrigado por seres um ótimo colega, ator e amigo", disse.

Também Ivy Isenberg, diretora de casting, se manifestou no X (antigo Twitter): "Estou de coração partido ao saber da morte do meu amigo, o talentoso Christian Oliver e das suas duas filhas. O meu coração está com a sua mãe, Jessica. Não há palavras num momento como este".

Já David Michael Latt escreveu: "Conhecemo-nos há 10 anos e fizemos juntos quatro filmes incríveis. Sempre elevaste cada projeto. Mas sempre que nos encontrávamos socialmente, era sempre por causa da família e das duas maravilhosas filhas. Grande perda".

