Christian da Dinamarca, herdeiro do trono, participou numa cerimónia simples, mas simbólica, ao lado do pai, o rei Frederico, e da avó, a rainha Margarida, que tem séculos de história.

Os três fizeram uma visita privada ao Museu de História Natural no Castelo de Frederiksborg, em Hillerod, onde seu o escudo de membro da Ordem do Elefante, a mais importante do país, foi colocado na capela dos cavaleiros do castelo.

O brasão do futuro monarca foi-lhe atribuído depois de, em outubro passado, Christian ter completado 18 anos e ter sido distinguido pela avó como cavaleiro.

Nas redes sociais, a Casa Real partilhou fotografias deste dia especial, que pode ver na publicação abaixo.

Leia Também: Como cresceu! Isabella, filha dos reis da Dinamarca, celebra 17 anos