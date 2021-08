Chrissy Teigen surpreendeu os seguidores ao mostrar o novo visual, inspirado na amiga Kourtney Kardashian, que também exibiu o novo look recentemente.

No Instagram, a mulher de John Legend partilhou uma fotografia e identificou Kourtney, publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs.

Entre os comentários destacam-se as reações de Kris Jenner e da própria Kourtney.

"Uau", disse Kourtney junto de emojis 'apaixonados'. "Lindo", comentou Kris Jenner.

De referir que no caso de Chrissy a mudança não foi radical, uma vez que já tinha o cabelo relativamente curto. No entanto, no caso de Kourtney, a celebridade cortou mais cabelo.

