Chrishell Stause superou o término com Jason Oppenheim. Seis meses depois da separação, a estrela de 'Selling Sunset', da Netflix, assumiu uma nova relação.

A agente de imóveis de luxo, de 40 anos, vive um romance com a cantora australiana G Flip, de 27. Apesar do namoro ser recente, o casal confirmou à revista People que já vive junto.

Desde que se tornou numa figura conhecida, Chrishell Stause sempre foi transparente quanto à vida privada.

Depois de seis anos de namoro, trocou alianças com o ator Justin Hartley, de 'This Is Us'. O casamento terminou de forma repentina meses depois e Stause não se inibiu de falar da separação durante o reality show da Netflix.

Em 2021 apaixonou-se por Jason Oppenheim, que também participa em 'Selling Sunset', e o namoro chegou ao fim sete meses depois.

Chrishell Stause vive agora um novo capítulo ao lado da cantora G Flip.

Leia Também: Chrishell Stause vendeu anel de noivado para ajudar a pagar a nova casa