Chris Pratt surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram, esta quinta-feira, com a partilha de uma adorável fotografia dos filhos nas stories.

"Hora do bebé", pode ler-se na legenda da imagem que mostra o ator sentado no sofá com o filho Jack, de nove anos, e a filha Lyla, de oito meses. Veja na galeria.

Uma fotografia que chega no mesmo dia em que Anna Faris, mãe do filho mais velho de Chris, recordou junto dos fãs uma fotografia nunca antes vista do pequeno Jack quando nasceu prematuro.

Recorde-se que a filha mais nova do ator é fruto do atual casamento com Katherine Schwarzenegger Pratt.

