Anna Faris partilhou uma fotografia nunca antes vista em que aparece junto do filho Jack. A imagem foi captada na altura em que o menino nasceu prematuro, em agosto de 2012.

Jack, fruto do casamento terminado de Anna com Chris Pratt, nasceu nove semanas antes da data prevista.

A publicação serviu para apelar a uma causa solidária, tentando ajudar outras famílias que também tiveram um bebé prematuro.

"Junte-se a mim no apoio ao GAPPS (Global Alliance to Prevent Prematurity and Stillbirth) na quinta-feira, 6 de maio, às 18h30", pode ler-se na legenda da fotografia que publicou na sua página de Instagram esta quarta-feira, 28 de abril.

"Vou partilhar a história do nascimento prematuro do meu filho, há oito anos", revelou de seguida, destacando assim a sua participação solidária. Veja a publicação na íntegra:

