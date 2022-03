Chris Pine surpreendeu os fãs ao surgir com um novo visual esta semana, destacando-se o longo cabelo e barba, esta em tons de cinzento.

Em declarações ao Entertainment Tonight, a propósito da antestreia do novo filme 'All The Od Knives', o artista notou: "Deve-se tanto à preguiça como a algo que poderei vir a fazer no futuro", sublinhou.

Um visual inspirado nos anos 1970 que ficará para sempre marcado na carreira do ator.

Veja as imagens deste look na galeria.

