Chris Evans pode estar, ou pode ter estado, em Lisboa nos últimos dias. A teoria é desenvolvida pelos fãs do ator, tendo por base um vídeo partilhado recentemente nas redes sociais.

As imagens mostram Chris Evans a discursar para alunos e professores de uma escola da fundação judaica, tendo como pano de fundo um cenário que não passou despercebido aos mais atentos.

Os seguidores acreditam que o ator pode estar num dos quartos do hotel Ritz, tando em conta a decoração que aparece nas suas costas.

As restantes publicação na rede social Instagram não identificam esta alegada passagem por Lisboa, porém a imprensa internacional acredita que a visita pode estar relacionada com o alegado romance de Chris Evans com a atriz portuguesa Alba Baptista.

