Chris Brown deixou os fãs boquiabertos com uma das recentes publicações na sua conta de Instagram. Trata-se de um vídeo no qual uma mulher tenta invadir a sua propriedade enquanto o artista está do outro lado do muro.

"As doenças mentais são uma realidade! Ela tentou trepar o meu portão, mas viu o meu cão", escreveu na legenda das imagens.

No vídeo é perceptível que Chris Brown está acompanhado e ouve-se ainda o cantor gritar: "És louca".

Leia Também: Chris Brown tatua sapatilha... na cara