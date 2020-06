Esta é uma notícia que interessará a todos os admiradores da família real britânica. Conforme foi adiantado pela imprensa internacional irá ser gravado um filme acerca da princesa Diana e da sua vida, desde os anos 1990 até à sua morte.

No mesmo âmbito foi igualmente revelado que Kristen Stewart tinha sido escolhida para dar vida a Lady Di, decisão que está a gerar um grande enorme burburinho nas redes sociais.

No Twitter vários internautas manifestaram-se acerca do assunto revelando-se intrigados com a escolha, dando assim conta que é estranha e, de certa forma, pouco acertada.

"A princesa Diana no céu a ver o Twitter e a perceber que a Kristen Stewart foi escolhida para a interpretar no filme".

"Kristen Stewart como Diana... estou perplexa"

"A Kristen Stewart é agora a nossa princesa Diana? Absolutamente que não. Chamem o Harry"

Leia Também: Kristen Stewart irá dar vida a princesa Diana em filme