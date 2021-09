Foi a 1 de setembro de 2018 que a internet parou para assistir àquele que seria o casamento do ano. Chiara Ferragni e o rapper Fedez trocaram alianças numa festa de arromba que tomou lugar em Noto, na Sicília.

As festividades começaram dias antes com uma welcome party que já fazia adivinhar que o dia do casamento seria inesquecível - para os noivos e para todos os que acompanharam, através dos ecrãs, cada minuto do evento.

A digital influencer e empresária subiu ao altar com uma criação de Maria Grazia Chiuri, diretora da Dior, e fez-se acompanhar por seis damas de honor que usaram vestidos sustentáveis da autoria de Alberta Ferretti.

O jantar que se seguiu à cerimónia aconteceu numa tenda iluminada e o copo d'água - um gigante parque de diversões - foi pensado a rigor e destacou-se de forma ímpar dos clássicos casamentos. Houve roda gigante, carrosséis, mascotes e, claro, fogo de artifício.

Três anos depois, este fica na memória como um dos casamentos de celebridades mais excêntricos, tendo chegado a ser mencionado na imprensa e redes sociais como o 'casamento real italiano'.

Esta quarta-feira, na sua página de Instagram, Chiara Ferragni não deixou a data passar em branco, afirmando que "há três anos casou com o homem da sua vida" e que foi "um dos melhores dias que já viveu rodeada pelas pessoas que ama realmente".

