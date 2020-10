A família de Chiara Ferragni e do rapper Fedez vai aumentar com o nascimento do segundo filho do casal.

A notícia foi dada nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 1 de outubro, com uma foto do filho Leo, de dois anos, a segurar uma ecografia.

"A nossa família vai aumentar. O Leo vai tornar-se o irmão mais velho", lê-se na legenda.

Recorde-se que a digital influencer e empresária italiana casou-se com o músico em setembro de 2018, numa excêntrica festa em Noto, Sicília. A subida ao altar aconteceu seis meses depois de terem sido pais.

