Cantora partilhou uma mensagem no Twitter onde se mostra contra a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que eliminou a proteção federal do direito ao aborto.

Depois de várias caras conhecidas terem revelado que já sofreram abortos, desta vez foi Cher quem partilhou o seu testemunho. Assim como muitas outras caras conhecidas, a cantora também se mostrou contra a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que eliminou a proteção federal do direito ao aborto. "Quando era nova, sofri três abortos espontâneos. O primeiro aos 18 anos. Estava sozinha em nossa casa. O Son [Sonny Bono, com quem casou aos 18 anos] chegou e eu estava a chorar, a contorcer-me no chão", começou por lembrar. Na mesma publicação, a artista recorda que "gritava de dor". "Não conseguia parar, no elevador. O médico mandou-me diretamente para o hospital e para a sala de operações", acrescentou, questionando de seguida: "O que me aconteceria hoje?". Leia Também: Halsey sofreu 3 abortos e reescreveu testamento após quase morrer