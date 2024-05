Cher esteve na companhia do namorado, Alexander Edwards, na gala amfAR - um evento solidário que arrecada fundos para a investigação contra a sida.

Quando passaram pela passadeira vermelha, a cantora, de 78 anos, e o companheiro, de 38, foram fotografados em momentos de muita cumplicidade e boa disposição, esta quinta-feira, dia 23 de maio, em Cannes.

No que ao look diz respeito, Cher escolheu para a ocasião um vestido escuro com alguma transparência e comprido, completando o visual com um casaco de pele e luvas sem dedos. Já Alexander Edwards estava a combinar com um fato preto e camisa branca. Veja as imagens da galeria.

Leia Também: Heidi Klum e filha deslumbram na gala amfAR em Cannes