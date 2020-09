'O Mágico de Auschwitz': É este o nome do mais recente livro lançado por José Rodrigues dos Santos. O jornalista esteve hoje à conversa sobre o mesmo com Júlia Pinheiro, deixando a apresentadora impressionada não só com o tema em si, mas também com a sua capacidade de trabalho.

"Sabes que a ficção tem uma tendência para dramatizar. No caso de Auschwitz não, a ficção tem a tendência de adocicar um bocadinho as coisas", começa por dizer o pivot, fazendo saber que a história é inspirada em acontecimentos verídicos.

Posteriormente confessa: "Cheguei a tomar a decisão de não escrever este romance porque pensei: 'As pessoas não vão conseguir lê-lo'. Mas depois reverti, tinha de contar esta história".

Na mesma conversa, o escritor revelou que já atualizou o seu livro 'Imortal' a propósito da pandemia, uma vez que o tema se enquadrava. Para além disso, deixou Júlia de 'boca aberta' depois de ter referido que também já concluiu o seu próximo romance, que lançará em 2021. Atualmente está a trabalhar no de 2022.

"Eu adoro escrever, para mim é puro divertimento, não é trabalho", justificou, depois de ter recordado que já vendeu mais de três milhões de livros.

