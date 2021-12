"Sónia Macedo Rocha, há 22 anos e meio que estamos casados e hoje fazes 45 anos de vida, isto quer dizer que metade da tua vida viveste solteira e outra metade casada comigo", é desta forma que Fernando Rocha dá início a uma rara e emotiva partilha onde assinala publicamente o aniversário da sua esposa, a mulher da sua vida.

"Eu acho que vivi mais coisas contigo do que em solteiro. Para falar a verdade, olho para trás e acho que vivemos tantos momentos e tão intensos que nem me lembro da vida sem ti", realça o comediante.

Ao lado de Sónia, Fernando Rocha diz ter aprendido "a levar a vida, como se fossem colegas de carteira da escola que copiam os testes um pelo outro" e não tem dúvidas de que "isso é o segredo" da relação: "Se erramos a culpa é dos dois e se vencemos o mérito é dos dois".

"Tu crescestes e fizeste-me crescer, e vice-versa, é por isso que o que sinto por ti não é só amor e paixão, é também gratidão e admiração. Admiro-te muito pelo que és enquanto esposa, mãe, amiga e pessoa, e estou-te eternamente grato pelos filhos maravilhosos que me deste, primeiro o meu campeão, Diogo Rocha, e cinco anos depois a minha princesa, Catarina", diz o rosto da SIC, referindo-se aos dois filhos do casal.

Fernando Rocha lembrou ainda o quanto é grato à mulher por tê-lo incentivado a lutar pelo sonho de ser ator e comediante, mesmo quando o dinheiro era curto e mal chegava para que viesse a Lisboa fazer castings.

"E também te estou grato porque, já depois de estarmos casados e com um filho no colo, ganhávamos muito pouco, e mesmo assim sempre me disseste para ir atrás do meu sonho, chegámos a gastar os últimos escudos numa viagem de comboio para eu ir fazer castings a Lisboa para participar em programas de TV", conta, explicando que Sónia sempre soube que seu sonho "era trabalhar no pequeno ecrã".

"Mas se não fosses essa mulher, que para além de ser esposa é a minha melhor amiga, eu se calhar ainda era eletricista. Quem faz anos és tu, mas a melhor prenda tive-a eu. E que prenda, que grande mulher que eu tenho. Parabéns, minha Deusa feliz. Amo-te até rebentar isto tudo", termina Fernando Rocha, que desta forma se mostra um homem agradecido e muito apaixonado.

