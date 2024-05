Este fim de semana, o circuito de Monte Carlo acolhe o Grande Prémio de Fórmula 1 do Mónaco, um evento desportivo onde todos os anos podemos ver grande parte da família Grimaldi.

Charlotte Casiraghi foi a grande protagonista da família principesca este sábado, dia 25 de maio, tendo marcado presença no evento com o filho mais velho, Raphael Elmaleh, de dez anos.

Para a ocasião, a filha de Carolina do Mónaco optou por um look inspirado no início dos anos 2000, totalmente em ganga, composto por calças retas de cintura média com botões prateados e um casaco de ganga a condizer.

Um look que completou com as conhecidas sabrinas bicolores da Chanel - 'maison' da qual é embaixadora -, uma bolsa verde aveludada com corrente de ouro e óculos de sol oversize.

