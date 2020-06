Charlize Theron marcou presença no programa 'The Howard Stern Show' para promover o seu mais recente filme - 'The Old Guard' - , mas foram as as suas declarações sobre Steven Seagal o que mais prendeu a atenção de quem assistiu ao formato.

A atriz deixou claro que não é grande admiradora do trabalho do ator e ainda referiu que a sua inimizade por Steven Seagal tem uma razão: o facto de, alegadamente, este não ser gentil com as mulheres.

"Não tenho problema em falar m*** sobre ele, porque ele não é muito gentil com as mulheres. Ele está acima do peso e mal consegue lutar", declarou a atriz, referindo-se na última frase a um vídeo onde Steven Seagal, de 68 anos, surge a lutar no Japão.

Tratam-se de imagens que estão disponíveis no YouTube e com as quais Charlize diz cruzar-se sempre que procura vídeos de lutas nesta plataforma.

"Procura [o vídeo], é ridículo. Ele está a empurrar as pessoas com a cara. É uma farsa completa", acrescentou ainda, deixando clara a sua polémica opinião.

Leia Também: Ex-mulher de Elton John entra com processo judicial contra o cantor