A princesa Charlene e o seu marido, Alberto do Mónaco, foram os grandes anfitriões do Grande Prémio de Fórmula 1 que este domingo, 28 de maio, decorreu no Mónaco.

Para a ocasião, onde foi o centro das atenções para os fotógrafos, a princesa elegeu um vestido azul escuro com listas de vários cores.

A peça em questão, comprida, larga e de manga cava, é uma criação da marca de luxo Akris, uma das preferidas de Charlene.

No site da marca, o vestido usado pela esposa de Alberto do Mónaco já não se encontra disponível. Porém, o mesmo modelo na cor nude está à venda por 4150 euros.

