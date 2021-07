O príncipe Alberto e a princesa Charlene do Mónaco completaram no passado dia 1 de julho dez anos de casamento, contudo, os dois não conseguiram celebrar esta data em conjunto uma vez que a princesa se encontra a recuperar de um problema de saúde na África do Sul.

Entretanto foi feito um comunicado em nome do casal no qual este agradeceu todo o "amor e apoio" que tem vindo a receber, não apenas agora, mas ao longo do seu matrimónio.

Em declarações ao Cahnnel24, Charlene afirmou: "Tem sido uma fase complicada para mim. Sinto muita falta do meu marido e dos meus filhos. O que foi extremamente difícil para mim foi quando a minha equipa médica me disse que não poderia voltar a casa para o meu 10.º aniversário de casamento. O Alberto é a minha rocha e a minha força e sem o seu amor e apoio não seria capaz de passar por isto e por este momento doloroso".

Note-se que Charlene teve mesmo de ser submetida a diversos procedimentos após contrair uma grave infeção na garganta, nariz e ouvidos.

