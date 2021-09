A princesa Charlene do Mónaco teve alta hospitalar depois de ter sido internada devido a uma infeção no ouvido, nariz e garganta, avança, este sábado, a impressa italiana.

A mulher do príncipe Alberto do Mónaco foi hospitalizada, na África do Sul, na passada quarta-feira, segundo o Corriere della Sera, depois de ter desmaiado.

Na sexta-feira, recorde-se, o palácio, num comunicado divulgado pela revista People, informava que "sua alteza real, princesa Charlene do Mónaco", tinha sido "levada para o hospital depois de ficar doente devido a complicações de uma grave infeção".

"Sua majestade está a ser atentamente seguida pela equipa médica que diz que a sua situação está estável", lia-se ainda na nota.

