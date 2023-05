A princesa Charlene está mais confiante que nunca com o seu novo visual. A mulher do príncipe Alberto do Mónaco, de 45 anos, não passou despercebida este domingo, 28 de maio, durante o Monaco Formula 1 Grand Prix.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Charlene pintou o cabelo de castanho, deixando, desta forma, de ser loira.

Esta ainda brilhou com um vestido longo, de corte reto, com diversas cores.

Veja as imagens na galeria.

