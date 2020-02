Channing Tatum está "muito feliz" pela ex-mulher, Jenna Dewan, que está noiva de Steve Kazee. O ator - que foi casado com Jenna entre 2009 e 2018 - está contente por a antiga companheira ter encontrado a felicidade ao lado de Steve, como contou uma fonte ao E! News.

"O Channing está muito feliz pelo noivado da Jenna e do Steve. Ele disse que está muito contente por a Jenna estar numa fase feliz e ter seguido em frente", disse a fonte.

Apesar da separação, Jenna terá sempre um "lugar especial" no seu coração do ator - que atualmente namora com Jessie J -, até porque o ex-casal tem uma filha em comum, Everly, de seis anos.

"A Jenna vai ter sempre um lugar especial no coração [do Channing], pois eles têm uma filha em comum, mas ambos seguiram em frente e estão felizes com os seus novos companheiros", acrescentou a fonte.

"A principal prioridade e preocupação do Channing é a filha, e ele e a Jenna estão felizes por terem feito um acordo", continuou, referindo-se ao facto do ex-casal ter a custódia partilhada da menina.

