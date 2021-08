César Mourão partilhou uma engraçada fotografia do filho mais novo com os seguidores da sua conta de Instagram. Na imagem, conforme poderá ver pela publicação de seguida, o pequeno Xavier - nascido em outubro do ano passado, aparece a tomar banho no lavatório da casa de banho.

Não ficando indiferente ao momento, o comediante escreveu na legenda da publicação: "Amanhã é numa chávena de café".

Note-se que César e a companheira, Joana Lousão, são ainda pais de Martim, de três anos.

O apresentador da SIC é também pai de Mariana, de 12 anos, fruto de uma relação anterior.

