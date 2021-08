César Mourão brindou este domingo os seus seguidores do Instagram com uma rara fotografia onde volta a mostrar o rosto do filho, Martim.

Na imagem, captada durante as férias do humorista em família, pai e filho posam de mãos dadas para a foto.

"Desconfiadões", pode ler-se na legenda da imagem, na qual César faz referência aos semblantes de ambos.

Martim, de três anos, é o filho meio de César Mourão. O menino é fruto da relação do rosto da SIC com Joana Lousão, sendo que o casal tem ainda um filho mais novo: Xavier, que nasceu em outubro de 2020. Já o humorista é pai de uma menina, Mariana, de 12 anos, resultado de uma anterior relação.

Leia Também: Ruy de Carvalho faz homenagem a Eunice Muñoz após atriz deixar o hospital