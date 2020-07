Naya Rivera morreu no dia 8 de julho, durante um passeio de barco com o filho, Josey, de quatro anos, no lago Piru, na Califórnia. O corpo da atriz foi encontrado dias depois, a 13 de julho.

Na altura, a autópsia adiantava que a morte da estrela da série 'Glee' foi um "trágico acidente". Além disso, relataram ainda que a artista terá empurrar o menino de volta para o barco, em segurança, mas não conseguiu salvar-se. Aparentemente, a corrente estava muito forte.

Naya terá morrido afogada "em minutos", como conta o Daily Mail. Detalhe que foi destacado esta quinta-feira, 30 de julho.

De referir que o funeral da atriz foi realizado no final da semana passada, no dia 24 de julho.

Leia Também: Semanas após a morte de Naya Rivera, foi realizado o funeral da atriz