O início do ano 2020 não começou da melhor maneira para Fátima Lopes. A apresentadora viveu um grande susto com o desaparecimento do seu amigo de quatro patas, que acabou por aparecer 24 horas depois do alerta.

Na altura, a apresentadora da TVI pediu ajuda a todos os seguidores e depois fez questão de agradecer a quem a ajudou neste momento difícil. "Obrigada a todas as pessoas incansáveis que nos ajudaram a procurá-lo", escreveu.

Uma semana após o susto, Fátima voltou a recorreu à sua página do Instagram para partilhar uma nova fotografia do cão, Brownie. Uma imagem onde podemos ver a apresentadora muito emocionada ao lado do animal de estimação.

A publicação serviu para a figura pública agradecer publicamente à clínica veterinária que acompanha Brownie.

