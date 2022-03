Três figuras públicas russas de renome internacional resolveram unir-se para, juntos, elaborarem uma carta aberta que tem como objetivo denunciar o que consideram ser "uma guerra criminosa" e apelar a que os russos espalhados pelo mundo se unam para "ajudar as pessoas que estão a fugir do exército russo", mais concretamente "de [Vladimir] Putin".

Os autores do repto são o escritor Boris Akunin, pseudónimo de Grigory Chkhartishvili, autor de 'A Rainha do Inverno', a viver atualmente no Reino Unido, Mikhail Baryshnikov​, bailarino de excelência, naturalizado norte-americano, e o economista Sergei Guriev, professor no Instituto de Estudos Políticos de Paris.

Considerando de enorme gravidade "o que está a acontecer com o povo ucraniano" e descrevendo a guerra causada pela invasão russa como "uma verdadeira catástrofe humanitária a desenrolar-se diante dos nossos olhos", as três figuras públicas criaram, através da GoFundMe, o fundo True Russia, que tem como objetivo ajudar os ucranianos.

O objectivo da iniciativa é reunir meio milhão de libras para doar ao Comité de Emergência de Catástrofes (DEC), do qual fazem parte instituições como a Save the Children, Action Against Hunger e OXFAM.

O antigo diplomata Vladimir Kuznetsov e o empresário Stanislav Oleynikov uniram-se à causa e estão entre os nomes que fizeram as maiores doações. Até ao momento, apenas dois dias depois do arranque, já foram angariadas cerca de 250 mil libras (298 mil euros), que seguirão para ajuda humanitária na Ucrânia e nas fronteira do país.

"Não podemos, não queremos, não temos o direito de permanecer de braços cruzados", insurgem-se Akunin, Baryshnikov e Gouriev, referindo-se ao líder russo como "o ditador" que, segundo eles, "está a fazer guerra não só com a Urânia, mas também com o próprio país".

Enquanto cidadãos, terminam deixando claro que não concordam com a invasão russa, que consideram "um golpe para todas as pessoas que pertencem à cultura russa e falam russo".

