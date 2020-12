Ellen Page assumiu a mudança de género, passando agora a ser conhecida por Elliot Page. Momento que levou várias figuras públicas a manifestarem-se nas redes sociais, apoiando a estrela.

Como cita o Page Six, a dupla musical Tegan and Sara partilhou o texto de Elliot no Twitter e acrescentou: "Profundo amor e admiração por ti. A tua força, bravura e ativismo - para não falar do teu talento - são verdadeiramente especiais. Obrigada por seres tão aberta sobre a tua jornada e por lutares tanto para tornar o mundo num lugar melhor".

James Gunn, que dirigiu Page no filme 'Super', de 2010, comentou: "Elliot, amo-te, estou orgulhoso de ti e admiro-te. Por favor, continua a ser um farol de coragem, compaixão e força para todos nós".

Por sua vez, Miley Cyrus também reagiu à notícia e mostrou o seu apoio na publicação que Elliot fez na sua página de Instagram. Mas não foi a única. Quem também "enviou todo o amor e apoio" a Elliot foi Anna Paquin.

Assim como fez também Patricia Arquette: "Envio amor e apoio".

Leia Também: Mulher de Elliot Page rendida à sua bravura: "Tão orgulhosa"