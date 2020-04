Uma das preocupações das pessoas que estão de quarentena em casa prende-se com a possibilidade de aumentar de peso, uma vez que não saindo à rua há a probabilidade de estar constantemente a comer. No entanto, tal não aplicou a Shanna Moakler.

A atriz e apresentadora de televisão surpreendeu os seguidores das redes sociais com uma montagem que mostrava a sua perda de peso, antes e depois da quarentena.

Numa longa legenda que escreveu na publicação que fez nas redes sociais, Moakler falou sobre a sua dieta.

Esta começa por dizer que antes estava muito infeliz e a treinar sem resultados aparentes.

Posteriormente, deu os motivos pelos quais estava com aquela forma física: “1) Tinha um médico que me mentia e me receitava hormonas que eu não precisava o que fez com que engordasse 18 quilos (isso é comum, quanto mais eles vendem, mais bónus recebem). 2) Mesmo a treinar, só comia porcaria porque estava num relacionamento pouco saudável. 3) Comecei a trabalhar com um nutricionista que finalmente tirou as hormonas do meu sistema e me fez comer corretamente”.

Entretanto, completou: "Parei de comer por prazer emocional e comecei a comer para abastecer o meu corpo. Também comecei a fazer exercícios e finalmente saí de um relacionamento que não me fortalecia. Não havia uma solução fácil (...) Eu tinha uma equipa incrível e agora apenas me exercito diariamente, ainda como de forma saudável, mas permito-me a algumas coisas boas e aprendi muito com toda a experiência dos últimos dois anos! Eu ouço mães e mulheres recém-divorciadas todos os dias que estão no meio das coisas e eu queria mostrar que se posso fazer isso, eu sei que vocês também podem”.

