Amanda Stanton está a defender-se da decisão de ter levado as filhas a um dos protestos contra o racismo, que ganharam mais força com a morte do afro-americano George Floyd.

Isto porque um internauta acusou a celebridade de ter levado as meninas à manifestação apenas para conseguir "fama".

Stanton, de 30 anos, publicou uma fotografia sua com a filha mais nova, Charlie, de seis anos, tirada esta terça-feira durante um protesto em Newport Beach, Califórnia. A menina segurava um cartaz onde se podia ler "Black Lives Matter". A ex-estrela de reality show é ainda mãe de Kinsley, de oito anos.

"Não posso acreditar que tu colocaste as tuas meninas numa situação intransigente e que instiga o medo nos seus corações apenas pela fama. Que vergonha", criticou um internauta na publicação da fotografia no Instagram.

Por sua vez, Stanton não tardou em responder à letra afirmando que a filha "não estava assustada" e que o protesto foi "muito pacífico".

"Ela estava orgulhosa de estar ali, e estou feliz por ela ter experimentado a emoção e a paixão de todos os que estavam lá", disse.

Nas stories, a celebridade contou ainda que esteve a maior parte do tempo com a filha ao colo. "Entendo que nem todos estão confortáveis a protestar e a trazer crianças, entendo totalmente isso", admitiu. "Foi uma decisão que tomei para que elas pudessem aprender desde cedo a usar a sua voz e exercer os seus direitos para defender algo que é tão importante", continuou.

"Foi pacífico e poderoso", salientou de seguida. "Não esperava emocionar-me como me emocionei. Nenhum livro ou palavra lhes pode ensinar a paixão e a emoção por trás do que elas experimentaram hoje em primeira mão. Espero que as encoraje a serem mais corajosas do que eu quando era criança", frisou.

"E se não estão confortáveis em levar os vossos filhos, acho que mostrar-lhes vídeos destes protestos é uma ótima maneira de educá-los. A próxima geração tem de ser melhor do que nós", concluiu.

Leia Também: Estrelas de 'Anatomia de Grey' reunidas na luta contra o racismo