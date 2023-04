Depois de Mariana Goldfarb ter confirmado o fim do casamento, foi a vez de Cauã Reymond falar publicamente sobre a rutura.

O ator brasileiro, de 42 anos, partilhou na sua conta oficial de Instagram um longo desabafo.

"Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir este canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana", começou por declarar.

"Por ser um momento íntimo de nós os dois, não farei qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", completou, recusando abordar possíveis causas para o divórcio.

Cauã Reymond e a surfista, que tem origens portuguesas, tinham uma relação longa e estavam casados desde 2019.



