O fim de semana foi de festa para a família de Catarina e António Raminhos. Maria Leonor, a filha mais nova do casal, celebrou o 5.º aniversário e, apesar das medidas de combate à Covid-19 ainda condicionarem os festejos, a menina não deixou de soprar as velas com pompa e circunstância.

Maria Leonor reuniu-se com a família e com quatro amigos numa festa que teve como inspiração as cerejas, tal como era o seu desejo.

"Ainda não é desta que tens todos os amigos contigo neste dia. Mas também ainda não é desta que ficas sem festa. Bonita e cheia de cerejas, como pediste", disse Catarina Raminhos ao partilhar detalhes da festa da filha nas redes sociais.

