António e Catarina Raminhos formam um dos casais mais conhecidos e acarinhados pelos admiradores. Catarina esteve à conversa com a equipa da RFM, onde fez uma confidência quanto ao marido no âmbito da rubrica 'Cara Podre'.

"[O António Raminhos] Sonha sempre com atrizes brasileiras, normalmente bem jeitosas. Conta sempre que nem nos sonhos me consegue trair. E conta sempre isto com uma grande mágoa. 'É para tu veres a miséria, nem nos sonhos acontece nada'", afirma entre gargalhadas.

Na mesma entrevista, a comunicadora revelou que a pior parte de estar casada com o humorista são as "dores no pescoço" que sente quando tem de falar com ele, devido à sua diferença de alturas.

